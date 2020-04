Coronavirus: De Luca (Pd), ‘si valuti sospensione canoni studenti fuori sede’

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Tra le tante problematiche create dall’emergenza Covid 19 c’è anche quella degli studenti universitari fuori sede, che – a causa della sospensione della didattica in presenza, sostituita da quella a distanza per corsi, esami e sedute di laurea – sono rientrati nelle loro città e hanno lasciato le residenze universitarie solitamente abitate proprio per frequentare lezioni e sostenere esami”. Lo sottolinea il deputato Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee.

“Ovviamente, poiché il reddito delle famiglie è stato fortemente colpito dalla crisi, com’è stato rilevato da più fronti, questi giovani si trovano oggi in una situazione di oggettiva difficoltà a pagare le rette del contratto di locazione, correndo il rischio della risoluzione del contratto stesso”.

“Per tale ragione, ho posto all’attenzione del Governo e delle competenti istituzioni nazionali e regionali in materia questo importante tema, così da poter prevedere in un prossimo provvedimento ipotesi di sospensione temporanea dei canoni di locazione delle residenze universitarie o altre forme di agevolazione in tale settore. Certo della sensibilità e attenzione agli studenti e al diritto allo studio, sono convinto che riusciremo a trovare a breve una soluzione adeguata a questo problema”.