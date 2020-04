Coronavirus, Michelin ed Euromaster al fianco della Cri e Asl

ROMA (ITALPRESS) – Michelin Italia ed Euromaster supportano la Croce Rossa Italiana e le ASL che con la loro attivita' di soccorso alle vittime contagiate dal Covid 19 svolgono un ruolo importante nella battaglia per curare i cittadini italiani.

L'iniziativa sara' attuata in tutta Italia e ha l'obiettivo di contribuire concretamente alla continuita' di un servizio essenziale. I mezzi di soccorso delle unita' mobili in dotazione alla Croce Rossa e alle ASL di tutto il territorio nazionale potranno affidarsi gratuitamente alla rete delle officine specializzate Euromaster per la riparazione o la sostituzione dei pneumatici in caso di foratura o danneggiamento.

L'iniziativa, valida per tutto il mese di aprile, non e' l'unica intrapresa da Michelin ed e' complementare all'operazione effettuata per le Croce Rossa di Alessandria, Cuneo, Milano e Torino dove Michelin e' presente con i suoi stabilimenti industriali e con la sede commerciale.

"In questo momento cosi' difficile per la popolazione e, in particolare, per gli operatori sanitari prodigati nello sforzo di portare soccorso ai cittadini e' fondamentale poter disporre il piu' possibile di attrezzature ed equipaggiamenti che aiutino a supportare questo enorme impegno" spiega Simone Miatton Presidente di Michelin Italia.

"Ringrazio di cuore gli affiliati che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa. Attualmente la nostra rete di professionisti conta sul territorio 217 punti vendita. Vista la situazione in continua evoluzione valuteremo la necessita' di estendere l'iniziativa per il periodo successivo" dichiara Cristiano Olivero Amministratore Delegato di Euromaster Italia.

(ITALPRESS).

pc/red

02-Apr-20 07:31