Fs, nel 2019 risultato netto e ricavi in crescita

ROMA (ITALPRESS) – Fs chiude il 2019 con ricavi operativi del Gruppo che ammontano a 12,4 miliardi, con un incremento complessivo di 363 milioni rispetto al 2018 (+3%), a fronte di una crescita dei costi operativi, pari a 9,8 miliardi, meno che proporzionale (+230 milioni, 2,4%). L'Ebitda del Gruppo cresce (+5,4% rispetto al 2018) attestandosi a 2,6 miliardi con un Ebitda Margin del 21%, mentre l'Ebit si attesta 829 milioni nel 2019 (+16.1% sull'anno precedente), pari a un Ebit Margin del 6,7%. Il risultato netto raggiunge 584 milioni a fine 2019, con un incremento pari a 25 milioni (+4,5% sul 2018). Il valore economico distribuito dal Gruppo nel 2019 ammonta a 10,2 miliardi, pari all'81% del valore economico generato. Inoltre, le attivita' e gli investimenti del Gruppo FS Italiane contribuiscono in modo diretto, indiretto e indotto alla crescita dell'economia italiana per 1,4 punti percentuali di Pil.

"Il 2019 e' stato l'anno migliore della storia del Gruppo Ferrovie dello Stato. Per il secondo anno consecutivo abbiamo superato tutti i nostri obiettivi finanziari, sulla base della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi", sottolinea Gianfranco Battisti, Ad e direttore generale di Fs Italiane. "In questo difficile inizio di 2020, il Gruppo FS Italiane ha messo in campo diverse iniziative a sostegno del Paese e sta contribuendo ad affrontare l'emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19, ma e' gia' pronto a ripartire con un piano straordinario di accelerazione degli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per oltre 20 miliardi entro il 2020", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

31-Mar-20 16:19