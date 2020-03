Coronavirus, Pronto il nuovo ospedale a Fiera Milano

MILANO (ITALPRESS) – A pieno regime disporra' di piu' di 200 posti di terapia intensiva il nuovo ospedale realizzato in tempi record in Fiera a Milano e inaugurato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana insieme al presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, al direttore generale del Policlinico di Milano che lo avra' in gestione, Pino Belleri e Gerardo Solaro del Borgo, presidente Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine d Malta che ha riportato un messaggio di Guido Bertolaso, l'anima di questo progetto.

Presenti anche il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala e gli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione e Lavoro).

Un'opera interamente finanziata da 1.200 donatori con il loro contributo da 10 euro a 10 milioni.

"Qui e' stato realizzato un ospedale di altissima qualita' e di altissima tecnologia che potra' diventare un punto di riferimento per tutto il Paese tanto che il Governo ha detto che vorra' replicare questo intervento in altri parti d'Italia" ha detto il governatore Lomardo Attilio Fontana – Ho sottratto Guido Bertolaso a un momento di riposo e lui non si e' risparmiato. Ha saputo trasformare un'idea in qualcosa di concreto e ha saputo dare ulteriore determinazione e forza a quella che era solo un'idea. E con lui il suo team.

L'Ospedale, un vero e proprio padiglione del Policlinico, disporra' di 8 reparti con 53 letti e vi lavoreranno 200 medici anestesisti e rianimatori, 500 infermieri e altre 200 persone. I pazienti saranno trasferiti dal coordinamento regionale dell'Unita' di crisi. Con l'inizio della prossima settima entreranno i primi 24 pazienti.

