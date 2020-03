Coronavirus: Meloni, ‘garantire libertà culto, riprendiamoci 15 mld Mes’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Un emendamento per integrare l’autocertificazione con lo spostamento in chiesa”. A proporlo è la leader di Fdi Giorgia Meloni, in un’intervista alla Nuova Bussola Quotidiana. Dove torna ad attaccare l’Europa: “pretendiamo ci restituisca i 15 miliardi versati nel Fondo Salva Stati per spenderli per famiglie e imprese”. I 15 mld del Mes “sono nostri – osserva – e per ricostruire mettiamo in campo un piano imponente tagliando tasse e azzerando i vincoli”.

Per Meloni, “la drammatica emergenza Coronavirus ha fatto chiarezza e ha mostrato a tutti che l’Europa della civiltà e della solidarietà non esiste”. Dunque punta il dito contro “la pugnalata alle spalle del presidente della Bce Lagarde” e sulle “scelte della Germania, che vorrebbe imporci il Fondo ‘ammazza’ Stati per mettere definitivamente in ginocchio l’Italia. Senza dimenticare il vergognoso blocco all’esportazione di mascherine, dispositivi di protezione e apparecchiature mediche. Oggi l’Europa decide se continuare a vivere o dissolversi. E chi vuole imporci il MES lavora per dissolverla”.