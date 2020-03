Coronavirus: Caccia (ong Mediterranea), ‘nostri medici in ospedali Covid, lasciate i porti aperti’

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Dalle missioni nel Mediterraneo per salvare migliaia di vite umane agli ospedali, soprattutto del Nord, per tentare di strappare alla morte centinaia di pazienti affetti dal coronavirus. Sono gli oltre 130, tra medici e infermieri di ‘Mediterranea Saving Humans’, cioè l’intero settore medico-sanitario della ong che oggi è impegnata sul fronte dell’emergenza Coronavirus. “Parliamo di oltre 130 tra medici e paramedici che sono attivi all’interno del sistema sanitario nazionale o in iniziative parallele di supporto. Particolarmente importante è l’impegno di medici e volontari del gruppo di Mediterranea a Brescia, una delle province più colpite dalla diffusione dell’epidemia”, dice Giuseppe Caccia, responsabile operativo di Mediterranea, in una intervista all’Adnkronos.

“Lì c’è, ad esempio, chi come Fabrizio Gatti era a bordo della nostra nave quando 98 persone sono state salvate nell’agosto scorso da un sicuro naufragio, ed oggi è imbarcato sulle ambulanze che trasportano senza sosta malati dalle loro case all’Ospedale Civile di Brescia – spiega Caccia- O in Veneto, dove un giovane medico come Yadran Ferro, che sarebbe dovuto salpare con la prossima missione della Mare Jonio per soccorrere migranti alla deriva, è oggi arruolato a Padova nelle unità speciali di cura a domicilio delle persone colpite dal virus”.

Ma allora quando torneranno in mare i soccorritori volontari di Mediterranea? “Dopo il dissequestro della nave Mare Jonio e della barca a vela Alex – dice ancora Caccia – Mediterranea Saving Humans era pronta a ripartire in missione, verso la zona di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale, là dove le partenze dalla Libia non si sono fermate”.