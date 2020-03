Coronavirus: a Favara la spesa si fa a turno in ordine alfabetico e una volta la settimana

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) – Un vero e proprio calendario, in ordine alfabetico, per potere fare la spesa. E solo una volta la settimana. E’ quanto prevede la regolamentazione “per l’accesso agli acquisti presso gli esercizi commerciali aperti” firmata dal sindaco di Favara (Agrigento). La regolamentazione vale da oggi e fino al prossimo 11 aprile. In questo modo, secondo il sindaco, si impedisce il formarsi di file al supermercato. Le regole non valgono per le farmacie e gli acquisti in parafarmacia.

Da oggi all’11 aprile l’accesso presso gli esercizi commercial potrà avvenire, dunque, con un unico acquisto settimanale rispettando il calendario secondo le iniziali del proprio cognome. Eccolo: dalla lettera A alla B il lunedi, dalle lettera C il martedi; dalla lettera D alla F il mercoledì; dalla lettera G alla M il giovedì; dalla lettera N alla S il venerdì; dalla lettera T alla Z il sabato.

“Ovviamente la consegna a domicilio è sempre consentita”, si legge nella regolamentazione.