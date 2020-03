Cina, treno deraglia e prende fuoco: almeno 20 feriti

Pechino, 30 mar. (Adnkronos/Xinhua) – Sono più di 20 le persone rimaste ferite in Cina a causa del deragliamento di un treno. L’incidente è avvenuto nella zona di Chenzhou, nella provincia di Hunan, nel centro della Cina. Il treno era partito dalla città di Jinan, nella provincia orientale di Shandong, diretto a Guangzhou, nella provincia meridionale di Guangdong.

Secondo le notizie dei media ufficiali l’incidente sarebbe stato provocato da uno smottamento lungo la ferrovia dovuto alle forti piogge degli ultimi giorni e ha coinvolto cinque carrozze, una delle quali avrebbe preso fuoco. Al momento il bilancio ufficiale non parla di vittime, ma precisa che tre feriti versano in gravi condizioni. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del treno.