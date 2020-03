Coronavirus: Salvini telefona a Rama, ‘non dimenticheremo generosità Albania’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Grazie al popolo albanese e al suo governo: inviando medici e infermieri hanno dimostrato una sensibilità e una generosità che non dimenticheremo”. Lo ha sottolineato il segretario della Lega Matteo Salvini, nel corso di una telefonata al premier albanese, Edi Rama, dopo l’invio in Italia di trenta medici da parte di Tirana .

Il colloquio, cordiale, si è concluso -riferisce una nota- con la promessa di una visita di Salvini in Albania a emergenza finita. I rapporti tra i due leader sono “ottimi da anni”, visto che Edi Rama anche in passato “si era sempre mostrato disponibile ad aiutare l’Italia sulla redistribuzione degli immigrati”.