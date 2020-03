Coronavirus: Pagano (Lega), ‘da Cancelleri insulti e sproloqui verso Salvini’

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) – “Cancelleri usa toni molto “istituzionali” e forbiti per dissentire da Salvini. Toni che ben si confanno al suo ruolo di viceministro della Repubblica e ad un momento come quello attuale nel quale il confronto leale a vantaggio del popolo, dovrebbe essere alla base delle scelte politiche. Spiace che un viceministro usi argomentazioni, se così vogliamo chiamarle, che si esauriscano in insulti e sproloqui verso Salvini. Ma purtroppo per Cancelleri, da qui non si scappa! I soldi “nuovi” sono solo 400 milioni e per aiutare le famiglie in difficoltà queste sono un’elemosina. Però se Cancelleri conosce il modo per andare avanti con 7 euro a testa ce lo dica ma soprattutto lo spieghi alle migliaia di famiglie che non hanno i soldi per fare la spesa”. Così il vice presidente della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.