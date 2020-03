Coronavirus: Gelmini, ‘pochi 400 milioni, non lasciare soli sindaci’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “È giusto aiutare le famiglie italiane a fare la spesa e ad acquistare i beni di prima necessità, ma l’operazione del governo non deve lasciare soli i sindaci. Pensare di risolvere il problema di tanti nuclei familiari con appena 400 milioni di euro è utopistico, perché si tratta di una cifra palesemente insufficiente per dare risposte concrete alla popolazione”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“Palazzo Chigi -aggiunge- chiarisca che si tratta di una prima risposta, e soprattutto sciolga i nodi burocratici che potrebbero rallentare l’efficacia di queste misure. Altrimenti il rischio, senza soldi veri e freschi, è quello di esporre i sindaci alle tensioni che probabilmente ci saranno nelle prossime giornate. Francamente non ci sembra il percorso da seguire. Forza Italia chiede risorse ben più consistenti e soprattutto una sinergia forte fra governo e amministratori locali. Non c’è tempo da perdere”.