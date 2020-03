Coronavirus: Fratoianni, ‘reddito quarantena per tutti’

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Un reddito di quarantena, per tutti. Per Sinistra italiana non esiste differenza fra autonomi, precari, o lavoratori subordinati. Né per la cassa previdenziale cui si è iscritti”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra italiana-Leu.

“Una delle opportunità di questa drammatica crisi -aggiunge- è superare la divisione dei lavoratori secondo le categorie con cui sono stati divisi in questi anni. I lavoratori sono tutti uguali. Per questo chiediamo un reddito per tutti coloro che sono in difficoltà”.