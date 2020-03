Coronavirus: Palermo, Orlando riunisce Giunta per misure famiglie in difficoltà

Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – “Già oggi pomeriggio, dopo la notizia dell’intenzione della Regione di stanziare 100 milioni di euro per le famiglie in difficoltà e ancor di più dopo le notizie circa un analogo provvedimento nazionale, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha riunito la Giunta per approntare quanto necessario a rendere operative queste misure una volta che saranno formalizzate dai Governi nazionale e regionale”. Lo rende noto il Comune.

“Già lunedì la giunta varerà formalmente alcune modifiche al PEG, il piano per la gestione dei fondi di bilancio, e comunque sono state vagliate le diverse ipotesi per rendere l’utilizzo delle somme quanto più snello e veloce possibile, senza incorrere in lungaggini gestionali e burocratiche – si legge – Per domani, il Sindaco ha convocato una riunione del Direttivo di Anci cui seguirà una nuova riunione con gli assessori e i dirigenti interessati, al fine di concordare modalità flessibili di risposta alle diverse esigenze dei diversi comuni isolani”.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea che “da alcuni giorni avevamo richiesto interventi regionali e nazionali per fronteggiareì l’emergenza sociale legata al Covid e già in queste ore Palermo sta sperimentando una positiva collaborazione con il privato sociale e con l’associazionismo per lo sviluppo di un sistema di assistenza alimentare. E’ una esperienza importante per mettere a punto un sistema che permetterà di garantire aiuto a tutti coloro che hanno realmente bisogno e garantirà maggiore serenità a migliaia di famiglie”.