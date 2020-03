Coronavirus: Miceli, ‘bene coinvolgimento sindaci’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti per la scelta del Governo di coinvolgere i Sindaci e il terzo settore in una gara di assistenza e solidarietà verso coloro che, dopo settimane di chiusura delle attività economiche e sociali, hanno difficoltà a fare la spesa o a comprare i farmaci”. Lo afferma in una nota il deputato Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza della Segreteria nazionale del Partito Democratico.

“La scelta dell’Esecutivo sui buoni spesa va nella direzione giusta, perchè responsabilizza chi è sul territorio e anche perchè questa misura sociale toglierà terreno sotto i piedi delle mafie, che con il pretesto dei bisogni sociali, era già all’opera per organizzare agitazioni e manovre criminali”.