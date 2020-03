Coronavirus, Italgas estende sostegno a favore degli ospedali

MILANO (ITALPRESS) – L'impegno del Gruppo Italgas a sostegno delle organizzazioni in prima linea nella lotta contro il diffondersi del Coronavirus continua e si estende al Policlinico San Matteo di Pavia, all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, allo Spallanzani di Roma e al Cotugno di Napoli, per ognuno dei quali la societa' ha disposto una donazione.

Queste liberalita' si aggiungono a quelle disposte nei giorni scorsi per gli ospedali Sacco di Milano, Amedeo di Savoia-Asl Citta' di Torino e Azienda Ospedaliera di Padova.

A sostegno dell'azione della Protezione Civile, Italgas ha effettuato una donazione diretta ed inoltre ieri ha lanciato la campagna di solidarieta' "Insieme per l'Italia, dona una tua giornata alla lotta contro il Coronavirus", grazie alla quale i dipendenti del Gruppo possono destinare l'equivalente economico di ore del proprio lavoro. Il ricavato verra' integrato da una cifra di pari importo donata dal Gruppo Italgas e devoluto alla Protezione Civile. L'intento di Italgas attraverso queste azioni e' di mettere a disposizione ulteriori risorse sia per la Protezione Civile, sia per le strutture ospedaliere che potranno destinare il contributo al potenziamento dei laboratori di microbiologia e virologia, all'attivazione di nuovi posti letto o strutture addizionali di terapia intensiva, all'acquisto di dispositivi medici e ogni altra attivita' utile a migliorare il supporto ai malati.

