Coronavirus: Italgas estende donazioni ad altri quattro ospedali

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Italgas estende le proprie donazioni per l’emergenza coronavirus ad altri quattro ospedali: il Policlinico San Matteo di Pavia, l’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, lo Spallanzani di Roma e il Cotugno di Napoli. Per ognuna delle strutture la società ha disposto una donazione, che si aggiungono a quelle disposte nei giorni scorsi per gli ospedali Sacco di Milano, Amedeo di Savoia-Asl Città di Torino e Azienda Ospedaliera di Padova.

A sostegno dell’azione della Protezione Civile, Italgas ha effettuato una donazione diretta e ieri ha lanciato la campagna di solidarietà ‘Insieme per l’Italia, dona una tua giornata alla lotta contro il Coronavirus’, con la quale i dipendenti del gruppo possono destinare l’equivalente economico di ore del proprio lavoro. Il ricavato verrà integrato da una cifra di pari importo donata dal gruppo Italgas e devoluto alla Protezione Civile.