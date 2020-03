Coronavirus: Gentiloni, ‘divergenze su Mes e coronabond ma abbiamo altre opzioni’**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “C’è un dibattito in corso” in Europa sull’utilizzo o meno del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). “Ci sono Stati membri che ritengono che possa essere lo strumento giusto e altri che ritengono che, in questo contesto, non ne valga la pena. Penso che continueremo questa discussione notando queste divergenze”. Come il Mes anche i cosiddetti ‘coronabond’ sono strumenti che si trovano “nella cassetta degli attrezzi”: “l’Eurogruppo lavorerà su queste diverse opzioni senza escluderne nessuna. Ovviamente sappiamo che sull’uso del Mes e sui bond ci sono differenze tra gli Stati e se queste differenze non vengono superate, questi strumenti non saranno utilizzabili”. Ad affermarlo, in un’intervista alla spagnola ‘Efe’, è il Commissario Ue per l’Economia, Paol Gentiloni sottolineando che “abbiamo anche altre opzioni, tra cui il ruolo della Bce per gli investimenti che potrebbe essere rafforzato e il bilancio dell’Ue”.