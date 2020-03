Coronavirus: Fratoianni, ‘ma Renzi su quale base scientifica parla?’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Vedo che Renzi propone di riaprire scuole e imprese prima di Pasqua. Su quale base scientifica lo fa?“. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Davvero non ci si rende conto ad esempio – prosegue l’esponente di Leu – che se si fossero chiuse le fabbriche nel Nord qualche settimana prima avremmo avuto forse degli sviluppi diversi nella diffusione del contagio ? Francamente credo che non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni irresponsabili. Prima si sconfigge il virus e prima sarà possibile tornare alle nostre vite.”

“Tutto il resto in questo momento crea soltanto confusione – conclude Fratoianni – e rischia di indebolire gli sforzi straordinari che gli italiani stanno facendo. Tutti, a partire dal mondo della politica e delle Istituzioni, dovremmo fare tesoro e prendere a modello il senso della misura e della serietà che ci viene del Capo dello Stato nell’affrontare questa fase terribile per la vita del Paese”.