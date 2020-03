Coronavirus: eurodeputati Pd, ‘leader agiscano, bene Conte, Sanchez e Macron’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Le conclusioni del Consiglio Europeo straordinario del 26 marzo, che ha registrato lo scontro tra due blocchi di Paesi sulle misure economiche da adottare per far fronte all’emergenza COVID-19 in Europa, in particolare i Paesi del nord guidati da Austria, Olanda e Germania, e i Paesi del blocco mediterraneo, con Italia, Francia e Spagna in prima linea, hanno stabilito due settimane di tempo per lavorare su un accordo comune tra i ventisette”. Lo sottolineano gli eurodeputati Pd.

“Un intervallo di tempo che va accorciato, perché i governi europei non si possono permettere di perdere tempo a fronte dell’avanzata della pandemia, soprattutto nel nostro Paese, la prima linea nella guerra al coronavirus. È quanto mai urgente che i leader europei si mettano al lavoro su nuovi strumenti che consentano la messa in comune del ‘rischio recessione’ per l’Europa”.

“Ciò che abbiamo oggi a disposizione non basta, come hanno ricordato alcuni leader tra cui Conte, Sanchez e Macron. Lo ha detto la stessa Presidente von der Leyen: servono soluzioni europee a un problema europeo. Il Parlamento Europeo è pronto a fare il balzo in avanti necessario per l’adozione di misure audaci, come gli eurobond o altre iniziative inedite di cui si parla in questi giorni, ma i governi europei devono accordarsi in tempi strettissimi”.