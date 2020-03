Coronavirus: Amendola, ‘bene Delors, Europa sia solidale’**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il richiamo alla solidarietà tra paesi fatto da Jacques Delors, uno dei padri fondatori dell’Europa unita, è quanto il governo italiano sostiene da giorni. Per affrontare la drammatica crisi che abbiamo dinanzi occorre mettere da parte timidezze e timori”. È quanto scrive su Facebook il Ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.

“Il governo Conte è compatto in questa battaglia, e sarà al tavolo dei negoziati europei pronto a discutere ogni nuovo strumento di politica fiscale comune. Serve dare risposte concrete all’altezza per aiutare l’economia, le imprese e i lavoratori, come hanno espresso anche i leader di governo Macron, Sanchez e Costa. L’Ue, 500 milioni di persone, affronta la sua prova più difficile. Dobbiamo vincerla, a qualunque costo. Solo uniti possiamo evitare che l’Europa si frantumi sotto il peso degli interessi di parte e degli egoismi. Queste sono le ore decisive: ora o mai più”, conclude.