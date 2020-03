Allo Spallanzani 210 ricoverati per Coronavirus, 25 sono piu' gravi

ROMA (ITALPRESS) – I pazienti Covid-19 positivi all'Istituto Spallanzani di Roma sono in totale 210. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

Lo comunica l'ospedale nel consueto bollettino medico. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 138.

Inoltre, nell'ambito del Progetto regionale Ospedale-Territorio, coordinato dall'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, d'intesa con la Direzione della Asl Roma 5, e' in atto un Programma di monitoraggio della Popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19.

(ITALPRESS).

fsc/com

28-Mar-20 15:44