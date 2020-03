Tricolore illumina arco Wembley, Gravina ringrazia federazione inglese

ROMA (ITALPRESS) – Questa sera le Nazionali di Inghilterra e Italia avrebbero dovuto sfidarsi in amichevole a Wembley, nel quadro dei test internazionali in vista di Euro2020: per l'emergenza determinata dal Covid-19, la gara e' stata rinviata, cosi' come gli Europei, ma il calcio continua a dare esempi di solidarieta' e vicinanza. L'esempio arriva dalla Federazione inglese, la Football Association, che proprio stasera ha deciso di illuminare con il tricolore italiano l'arco dello Stadio di Wembley per 90', quelli che avrebbero visto di fronte le squadre di Southgate e Mancini. Nello stesso momento il maxischermo di fronte la Olympic Way accompagna l'iniziativa con un messaggio di solidarieta' all'Italia: "Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti".

"Grazie al calcio – afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina – Italia e Inghilterra sono piu' vicine: ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa di questa sera, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento cosi' difficile per l'Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarieta' e l'amicizia rafforzate da questa emergenza". L'iniziativa e' promossa sui profili ufficiali della FA e della Figc, con un reciproco messaggio per ribadire l'impegno di tutti nel contrasto al virus. "Non potremo condividere il campo questa sera con gli azzurri, ma saremo insieme e uniti in questo difficile momento" hanno scritto i profili social della Nazionale inglese. "Ben detto Inghilterra, grazie. Vinceremo questa partita insieme" hanno risposto i profili della Nazionale italiana.

