Coronavirus: sindaco Troina chiede aiuto, ‘da soli temiamo di non farcela’

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) – – “Siamo molto preoccupati, la situazione si aggrava di ora in ora e stiamo vivendo un’emergenza inedita. Abbiamo chiesto aiuto perché da soli temiamo di non farcela”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Troina, Fabio Venezia, dopo l’invio nella cittadina dell’Ennese da parte dell’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, del responsabile del Comitato per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, Antonio Candela, e del direttore scientifico dell’Istituto neurolesi ‘Bonino Pulejo’, Dino Bramanti, per “monitorare e coordinare ulteriori azioni di prevenzione e contenimento del contagio da Coronavirus”.

Nella struttura l’emergenza sanitaria, dopo i primi quattro casi di Coronavirus registrati il 19 marzo si è aggravata. I numeri del contagio sono in crescita con circa 45 disabili e 25 operatori risultati positivi, mentre sono attesi in serata gli esiti di altri 105 tamponi. “Altri si stanno effettuando in queste ore”, spiega il primo cittadino.