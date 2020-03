Coronavirus: sindaco Troina chiede aiuto, ‘da soli temiamo di non farcela’ (2)

(Adnkronos) – L’unico focolaio di Coronavirus è dentro l’Oasi. “Non registriamo casi esterni”, dice il sindaco, spiegando che “da più di un mese, proprio in virtù dell’emergenza Covid-19, l’Oasi ha ridotto l’attività sanitaria e bloccato le visite ai pazienti dei parenti”. Ieri il primo cittadino aveva chiesto l’invio di personale sanitario dell’esercito e di dispositivi di sicurezza, attraverso un corridoio umanitario, per il personale sanitario impegnato. “La gestione dei disabili psichici ospiti della struttura è complessa – dice Venezia -. C’è bisogno di mascherine, tute, camici monouso, visiere, lenzuola usa e getta e tutti i dispositivi che consentano agli operatori di prestare assistenza in assoluta sicurezza. Il personale è stremato, da giorni lavora senza sosta e in condizioni difficili”. In queste ore il primo cittadino è in stretto contatto con il governatore Musumeci.

Allo studio c’è l’ipotesi di dichiarare Troina zona rossa. Sarebbe la terza dopo Agira, nell’Ennese, Salemi, nel Trapanese, e Villafrati, in provincia di Palermo. “La decisione potrebbe arrivare già oggi – dice il sindaco -, stiamo valutando le soluzioni migliori per fronteggiare un’emergenza inedita che ha trovato intere nazioni impreparate”. Poi il messaggio ai propri concittadini. “Siamo al lavoro in prima linea, dando il massimo supporto a chi è in difficoltà e continueremo a farlo fino alla fine dell’emergenza. Nessuno sarà lasciato solo”.