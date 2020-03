Coronavirus: Progetto Italia, serve governo con personalità forti e ampio sostegno Camere

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “In questa fase delicata ed eccezionale occorre una soluzione altrettanto eccezionale: un governo che abbia il più ampio sostegno parlamentare, formato da personalità di grande levatura culturale, di notevole esperienza e di forte peso internazionale”. Lo chiede il movimento ‘Progetto Italia’.

“Le migliori energie e personalità del nostro Paese -si lege in una nota- vanno chiamate ad assumersi responsabilità di governo. Un illustre Italiano, come Draghi, ha recentemente indicato la via maestra per uscire dalla crisi e dalle drammatiche prospettive che si sono decisamente aperte per il nostro Paese. Seguiamo le sue indicazioni considerando le sue intuizioni e le sue iniziative, prese durante la sua permanenza alla guida della Bce”.