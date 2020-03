Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Sarebbe molto importante, per sostenere le imprese che hanno crediti con la pubblica amministrazione, mettere in campo per i Ministeri, per le Regioni e i Comuni, una task force per velocizzare i pagamenti. Sarebbe una importantissima iniezione di liquidità e un sostegno attivo, soprattutto per le piccole e medie imprese e per il settore dei servizi”. Così la deputata e coordinatrice del programma della segreteria Pd, Chiara Braga.