Coronavirus, Di Maio "Con Ue trattativa piu' difficile mai affrontata"

ROMA (ITALPRESS) – "Nei prossimi giorni tutti i paesi europei, compresa l'Italia, cercheranno il migliore accordo possibile. L'Ue e' a un bivio: i maggiori paesi dell'Europa sono colpiti dal virus e dalla crisi economica e senza alcuna colpa, e' una pandemia globale che sta colpendo in tutto il mondo e dobbiamo agire tutti insieme. Quella con l'Unione europea sara' una trattativa difficile, la piu' difficile che il governo italiano e l'Europa abbiano mai affrontato, ma tutte le istituzioni e le forze politiche stanno reagendo unite". Cosi' il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite a Otto e mezzo su La7. "In questo momento c'e' si' la condivisione di un rischio, quello del virus, ma anche l'opportunita' di ricostruire un'Europa in grado di essere lo strumento che aiuta i suoi cittadini: per questo noi vogliamo spendere tutto cio' che c'e' da spendere per aiutare il popolo italiano, e anche il presidente Mattarella mi sembra che sostenga che c'e' solo questa strada", ha agiunto. "Abbiamo concluso due contratti con aziende cinesi per la fornitura di mascherine, uno per 100 milioni al mese e l'altro da 80 milioni al mese. Da lunedi' inizieranno ad arrivare 20 milioni di mascherine. Il materiale sta arrivando, lo distribuiremo con gli elicotteri dell'Esercito", ha chiosato Di Maio.

