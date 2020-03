Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Adeguatezza e proporzionalità sono i principi che sono stati sempre alla base” delle misure via via adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sempre attenendosi “alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell’informativa in Aula al Senato.