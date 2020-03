Coronavirus: Anzaldi, ‘governo dia internet illimitato a tutti’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Se davvero il Governo vuole che le persone stiano a casa, invece di percorrere solo la strada delle multe e dei controlli provveda a dotare tutte le aree del Paese, anche le più periferiche, quelle di campagna e di provincia, di una vera disponibilità di connessione internet. Va dato internet illimitato a tutti, altrimenti la quarantena diventerà ancora di più un calvario, sociale ed economico”. E’ quanto scrive il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi in un intervento pubblicato sul sito Globalist.

“Si potrebbe usare il wifi delle Poste, oppure il Governo potrebbe chiedere alle compagnie telefoniche di potenziare e aprire il più possibile la rete, non è accettabile che una parte della popolazione possa contare su fibra e giga illimitati (nelle grandi città, principalmente), mentre un’altra parte debba subire disagi, salassi economici e disservizi”.

“Il Governo, opportunamente, chiede agli italiani – prosegue Anzaldi – di cambiare temporaneamente il proprio stile di vita, di rimanere in casa per combattere il proliferare del coronavirus e proprio tra le mura di casa continuare a portare avanti le proprie attività: i bambini e ragazzi con la didattica a distanza, gli adulti con lo smart working, tutti quanti con gli aggiornamenti continui in tv e in rete dei provvedimenti governativi, oltre che con lo svago principalmente attraverso la tv”.