Milano: Gallera, ‘se servirà candidarmi non mi tirerò indietro’**

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – “Sono milanese, sono stato vent’anni al Comune, conosco ogni via della mia città e ne sono innamorato. Mi sono sposato qui, ho due figli al liceo, se servirà candidarmi, non mi tirerò indietro”. Lo dice l’assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, esponente di Forza Italia, in un’intervista a Repubblica. La sua nuova popolarità, ogni giorno in televisione e in diretta con il bollettino dei contagi della regione, non la sta vivendo. “Da un mese sto dentro al bunker della Regione Lombardia, dalle 8 a mezzanotte, l’emergenza non finisce, questo Covid-19 è esploso e se mi fermo un secondo a leggere i messaggi favorevoli, o a pensarci… ok, va bene. Ma non ho metabolizzato l’aumento della popolarità, ci sarà poi il tempo per farlo”, spiega nell’intervista.