Mediaset: società, programmi continuano, anche in prima serata

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – I programmi Mediaset non si fermano. Il gruppo ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una “programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento”. Il Biscione, spiega in una nota, “da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire da editore il proprio servizio per il pubblico”.

Oltre al “grande sforzo” di tutte le edizioni dei tg, di TgCom24, dei programmi di approfondimento diurni e delle serate di informazione in diretta della nuova Retequattro, “abbiamo chiesto anche ai programmi di prima serata di intrattenimento, da “Striscia la Notizia” ad “Amici” a “Grande Fratello Vip”, di non interrompere la programmazione per assicurare al pubblico un minimo di svago in giornate così pesanti per tutti”.

La società ringrazia “autori, conduttori e tecnici che hanno condiviso con l’azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese”.