Coronavirus: Ponzio (Consulta Civica Siracusa), ‘Famiglie sono al collasso’

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – “Siamo in piena crisi economica e le famiglie sono al collasso”. Lo ribadisce in una nota Samanta Ponzio, assessore ai tributi della Consulta Civica di Siracusa presieduta da Damiano De Simone, anziché pensare a reali aiuti, qui si parla di slittamenti e crediti d’imposta…Non ci siamo”.

“Le famiglie e le aziende hanno bisogno di liquidità, e per questo chiedo alla nostra Amministrazione di provvedere all’annullamento delle rate Tari e Imu per tutto il 2020 e il blocco degli interessi sulle cartelle. Il nostro Comune comunque si troverà a non avere pagati questi tributi, perché i cittadini saranno messi di fronte a delle scelte, esempio pagare beni e servizi di prima necessità, quali luce, acqua e gas che volevo evidenziare saranno più salate per i residenziali – dice – Questo perché le attività commerciali chiuse non dovranno pagarne il consumo, ma le famiglie consumeranno il doppio essendo in casa tutto il giorno e tutta la famiglia. Pensiamoci a questo e non giriamo la frittata sul come farà il comune ad erogare i servizi senza gli introiti…Chieda aiuti alla Regione, alla Nazione all’Europa, ma basta premere le famiglie”.