Coronavirus: Occhiuto, ‘oggi non contiamo errori ma diamo disponibilità anche se non chiesta’ (2)

(Adnkronos) – “Il Nord del Paese -ha ricordato Occhiuto- ha tutta la nostra solidarietà e sta affrontando questa emergenza con grande determinazione; ma c’è un’altra parte del Paese, il Sud, che già oggi, senza emergenza, non ha le strutture sanitarie adeguate per affrontare questa crisi. Il governo non ha protetto il Mezzogiorno, anzi per ben due volte ha causato esodi di cittadini da Nord a Sud. Ascolti di più i governatori e ascolti l’opposizione, presidente Conte. Abbiamo chiesto una cabina di regia per condividere i provvedimenti prima, signor presidente, e non dopo. Abbiamo avanzato questa proposta nell’interesse degli italiani”.