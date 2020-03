Coronavirus: Gori (Policlinico), ‘mio fratello è distrutto e provato’

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Andrea Gori, direttore delle Malattie infettive al Policlinico di Milano, oltre a essere tra i medici in prima linea contro il coronavirus, è anche il fratello di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo in trincea.

“Ci sentiamo più e più volte al giorno, ma non vogliamo fare pubblicità alla parentela”, spiega il medico, intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai Tre e da cui manda “un grosso saluto e un abbraccio a Bergamo, città che ho nel cuore, fortemente colpita”. E sempre sul fratello dice: “In questo momento, Giorgio è distrutto e provato da quello che la città sta vivendo”.

Le considerazioni del primario sono positive sulla sanità lombarda. “In questo momento tocca intervenire di più a chi ha in mano l’aspetto sanitario, per cui penso che la sua parte la debba fare prevalentemente la Regione e la sta facendo bene. Quello che è stato fatto a Bergamo, così duramente provata, è stato un esempio incredibile di efficienza del nostro sistema sanitario regionale. Dobbiamo esserne molto fieri”.