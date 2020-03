Coronavirus: Fratoianni, ‘avvoltoi destra dopo servizio Rai di cinque anni fa’

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Salvini, Meloni, Gasparri, e un manipolo di altri esponenti della destra scatenano una tempesta su un servizio Rai di 5 anni fa, pur di far rumore e sensazione. E questo avviene mentre arrivano chiarimenti sul fatto che il Covid 2019 non c’entra nulla con gli esperimenti di laboratorio di allora. A noi rimangono i danni provocati da irresponsabili avvoltoi alla ricerca disperata di un voto in più, mentre il Paese è in situazione di una gravità mia vista. Un’indecenza”. Lo dice Nicola Fratoianni, deputato di Leu-Sinistra italiana.