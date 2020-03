Coronavirus: Fornaro, ‘italiani si ricorderanno di chi ha fatto solo campagna elettorale’

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Pieno sostegno all’azione del presidente del Consiglio Conte, del ministro della Salute Speranza e a tutto il governo chiamati ad affrontare, insieme a tutti i cittadini, un’emergenza sanitaria con pochi precedenti nella storia italiana”. Lo ha detto il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, intervenuto in aula dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte alla Camera sul Coronavirus.

“Oggi più che mai c’è bisogno di unità e responsabilità istituzionale e sarebbe utile mettere da parte le polemiche strumentali. Gli italiani si ricorderanno di quelli che stanno lavorando per portare fuori l’Italia da una delle peggiori crisi della sua storia e chi invece ha continuato la campagna elettorale permanente come se niente fosse per basse ragioni di consenso”.

“Anche l’Europa è a un bivio: o prevale uno spirito solidaristico e si trovano soluzioni per non scaricare sui singoli paesi il debito prodotto per contrastare gli effetti negativi sull’economia di Covid19, oppure semplicemente l’Europa riporterà indietro le lancette della storia per tornare alle piccole patrie e ai cavalli di frisia ai confini”.