Coronavirus: Ferrante (Pd), ‘dedicare ospedale Leonforte a Covid-19’

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – “Mi associo alla richiesta, da parte di alcuni sindaci della provincia di Enna, di dedicare l’ospedale di Leonforte alla cura e all’ospitalità per i malati di covid-19”. A dirlo è Antonio Ferrante, candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico siciliano.

“Dopo i casi di Agira e Troina – continua Ferrante – è necessario individuare una struttura dedicata e così permettere senza rischi il normale svolgimento delle attività sanitarie ordinarie. So che il gruppo Pd all’Ars, molto attivo in questo momento di crisi, si sta facendo portatore di questa istanza presso il governo e voglio dire ai sindaci e ai cittadini della provincia di Enna che non sono soli, il Pd in questo momento difficile c’è”.