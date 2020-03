Coronavirus: De Luca (Pd), ‘pieno sostegno a governo per misure Ue straordinarie’

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Pieno sostegno all’azione che il nostro Governo sta portando avanti in Europa. Il Premier Conte ha firmato una lettera congiunta con i Governi di altri otto Stati membri: Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio e Lussemburgo”. Così Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Politiche europee alla Camera.

“In vista del vertice europeo di domani, i Leader di tali Paesi hanno invitato i loro Partner a continuare a mettere in campo con coraggio strumenti straordinari e misure economiche eccezionali per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia del Coronavirus. Dalle soluzioni che si riusciranno ad adottare dipende il presente e il futuro delle nostre comunità, di 500 milioni di cittadini, di famiglie, lavoratori e imprese, che necessitano di un sostegno forte e coordinato su scala comunitaria”.

“Finora l’Europa ha dato segnali importanti e decisivi di attenzione, sensibilità e responsabilità. Pensiamo al programma straordinario di Qe della Bce, ai progetti Bei per le Pmi e alle azioni della Commissioni per risorse europee, sospensione dei vincoli del Patto di stabilità e deroghe alle norme sugli aiuti di Stato. Non fermiamoci qui. Ora è il momento del coraggio per difendere l’Europa di oggi e costruire l’Europa del domani”.