Coronavirus: Casellati ricorda Anselmi, ‘promotrice di Sistema sanitario nazionale’**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Ricordare la figura di Tina Anselmi, prima donna ministro nella storia della Repubblica, significa ricordarne il coraggio, l’intelligenza e la forza morale. ​Protagonista della politica italiana, come ministro della Sanità, fu promotrice dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale. Lo stesso che oggi, con i suoi medici, gli infermieri e tutto il personale è in prima linea nella cura e nella difesa dei cittadini dall’epidemia da Coronavirus. Un’eccellenza e una ricchezza nazionale di cui siamo orgogliosi e che in queste drammatiche giornate sta dimostrando la sua importanza vitale”. Lo sottolinea il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione del 93/mo anniversario della nascita dell’esponente Dc.