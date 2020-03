Sace Simest con le Regioni per l'emergenza coronavirus

ROMA (ITALPRESS) – Sace Simest ha attivato da oggi un insieme di soluzioni assicurativo finanziarie con l'obiettivo di sostenere le Regioni italiane offrendo capacita' aggiuntiva di credito e liquidita' immediata per fare fronte all'attuale fase emergenziale legata alla pandemia Covid-19. Diventano cosi' operative le prime misure previste dal Dl "Cura Italia". Sace potra' rilasciare garanzie e coperture assicurative per supportare l'acquisto dall'estero (diretto o intermediato) da parte delle Regioni italiane di beni necessari alla gestione dell'emergenza sanitaria, quali ad esempio dispositivi medici, strumenti diagnostici e di protezione individuale e altri beni anche non medicali, inerenti all'emergenza stessa. Con quest'obiettivo, Sace e' pronta sia a garantire finanziamenti bancari o di altri intermediari creditizi per l'acquisto di forniture sia ad offrire le proprie coperture assicurative direttamente ai fornitori esteri. In questo modo, l'intervento di Sace consentira' alle Regioni di ottenere immediate risorse finanziarie, dilazioni di pagamento e ricevere la merce nel minor tempo possibile.

24-Mar-20 13:24