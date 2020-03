Coronavirus: lavori ospedale Fiera Milano procedono secondo programma

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – I lavori per l’ospedale alla Fiera di Milano procedono come da programma. Lo comunica la Fondazione Fiera Milano. “Pieno rispetto dei tempi all’interno dei padiglioni 1 e 2 del Portello, a Fieramilanocity”, si spiega. Oggi oltre 200 operai hanno contribuito a mantenere il piano delle attività come da cronoprogramma.

Guido Bertolaso, positivo al coronavirus, continuerà, in smart working “a seguire il suo prezioso lavoro insieme a noi”.

“Conosco la forza caratteriale e la professionalità di Guido -dichiara Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano- il cui apporto sarà identico alle giornate precedenti”.