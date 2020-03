Coronavirus: Emergency a Bergamo per il nuovo ospedale in Fiera

Milano, 24 mar. (Adnkronos) – Su richiesta della Regione Lombardia, Emergency ha iniziato a lavorare nella città di Bergamo, la provincia più colpita dall’epidemia di Covid-19. “Un nostro team medico e logistico sta lavorando con Areu-azienda regionale emergenza urgenza e la Sanità alpina per l’allestimento di un nuovo ospedale da campo completamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da Covid-19”. L’ospedale sarà allestito nella fiera di Bergamo e “dovrebbe essere completamente operativo a partire dalla prossima settimana”, si spiega in una nota.

Emergency sta collaborando alla progettazione della nuova struttura, mettendo a disposizione la sua esperienza nella gestione di epidemie, maturate in Sierra Leone nel 2014-2015 durante l’epidemia di Ebola, per proteggere il personale dal contagio. Il team di Emergency sarà composto da circa 20 persone tra medici, infermieri, fisioterapisti e logisti e gestirà direttamente il reparto di terapia intensiva e sub-intensiva.