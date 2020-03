Coronavirus: è caccia all’untore a Vicari, una ragazza accusata di avere contagiato casa riposo (3)

(Adnkronos) – “Apparentemente, in base alla cristallizzazione dei fatti, eseguita dalla famiglia, non si può, fino a prova contraria, non considerare la giovane quale soggetto “contagiato” per la frequenza all’interno della struttura.ì – spiega ancora il sindaco di Vicari – La delicatezza della situazione dell’intero Comune di Villafrati, legata a veri motivi di preoccupazione, a cui possono rispondere reazioni incontrollate, mi ha imposto, visto che ieri sera mi è stato trasmesso un altro post, dai contenuti alquanto perseguibili, di effettuare la superiore precisazione. Tocca alle Istituzioni sanitarie ricostruire i fatti per circoscrivere quanto è più possibile il contagio nella zona, ormai dichiarata focolaio del covid-19, ma tocca a tutti quanti noi mantenere la calma, la serenità e la lucidità che il delicato momento impone”.