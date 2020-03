Coronavirus: bozza dl, multe per ‘furbetti’ da 500 a 4mila euro

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Arrivano multe più salate per i ‘furbetti’ che aggirano le regole per il contenimento del Covid-19 stabilite dal governo per arginarne la diffusione. Come anticipato ieri dall’Adnkronos, sono previste multe più salate, da 500 a 4mila euro -stando alla bozza che verrà esaminata oggi alle 14 dal Cdm- per chi non rispetta le misure, multe che fanno a sostituire l’ammenda di 206 euro prevista finora per i trasgressori. La confisca del veicolo, “da uno e tre mesi”, è stata al momento depennata dal testo, “ma non è escluso che venga riconsiderata dal Cdm di oggi”, spiega una fonte di governo all’Adnkronos.