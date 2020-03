Anche Guido Bertolaso e' positivo al coronavirus

MILANO (ITALPRESS) – "Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento". Lo scrive su Facebook Guido Bertolaso, consulente del Presidente della Regione Lombardia.

"Sia io che i miei collaboratori piu' stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuero' a seguire i lavori dell'ospedale Fiera e coordinero' i lavori nelle Marche.

Vincero' anche questa battaglia", conclude Bertolaso.

