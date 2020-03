Coronavirus: Stefano (Pd), ‘Senato convocato, date a Salvini indirizzo’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Bene che Giletti e la D’Urso abbiano ricordato ai loro ospiti Salvini e Meloni che in Italia c’è il Parlamento. Se non fosse per la bugia di aver detto che è chiuso, sarebbero stati perfetti. Per fortuna ci pensa Alberto Bagnai (Lega) a fare chiarezza. Qualcuno però ci faccia la cortesia di ricordare a Salvini e Meloni anche l’indirizzo del Parlamento”. Lo scrive su Fb il senatore Dario Stefàno, vicepresidente del gruppo del Pd, postando quanto ha scritto Alberto Bagnai sempre su Facebook. L’esponente della Lega spiega che “il Senato è già convocato regolarmente per mercoledì” e dunque chi dice il contrario “è un cretino”.