Coronavirus: Pd fa punto su Milano, ‘siano assicurate mascherine’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Si è svolto oggi l’incontro in teleconferenza sulla situazione della Città Metropolitana di Milano tra la segreteria nazionale del Pd, il Pd regionale e provinciale e i rappresentanti istituzionali del territorio. Resta alta l’attenzione sulla difficile situazione sanitaria ed è fondamentale che i dispositivi di protezione individuale siano forniti in maniera continuativa e adeguata (in questi giorni è stato vitale l’apporto del Comune di Milano e della Città metropolitana nella distribuzione delle mascherine a medici e nelle RSA)”.

Alla videoconferenza di oggi hanno partecipato il segretario regionale Vinicio Peluffo, la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, la vicesindaca della Città Metropolitana Arianna Censi, i componenti lombardi della Segreteria nazionale Chiara Braga, Pietro Bussolati, Emanuele Fiano, i viceministri Matteo Mauri e Antonio Misiani, la sottosegretaria Simona Malpezzi, il capogruppo in Regione Lombardia Fabio Pizzul, la segretaria metropolitana Silvia Roggiani.