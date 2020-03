Coronavirus: Guerini, ‘fondamentale seguire misure in modo preciso’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Le misure che possono dare migliori risultati sono quelle di ridurre la socialità e aumentare la distanza tra le persone. Intervenire anche sui settori produttivi è stato una misura che si è resa necessaria, anche se dura, e deve essere accompagnata da uno sforzo per la ricostruzione e la ripresa, uno sforzo di sostegno alle imprese italiane perché dopo questo passaggio possano affrontare con fiducia, con capacità e competitività la sfida del futuro”. Lo dice a Sky TG24 il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

“Oggi – ha proseguito – è necessario assumere queste misure e mantenerle per il tempo che sarà utile, affinché si possano raggiungere risultarti migliori. Il nostro auspicio è che i dati di ieri possano trovare validazione nei giorni successivi e questo ci potrà far guardare con un orizzonte più immediato rispetto a un graduale ritorno alla normalità. In questo momento la cosa fondamentale è che le misure previste siano seguite in maniera precisa e chiara. La risposta degli italiani, dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese credo sia un presidio di grande responsabilità civile di cui non possiamo non tener conto e che deve diventare la leva su cui costruire anche il nostro futuro”.