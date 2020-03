Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Alla Conference call del #G20 ho sottolineato a nome della #Ue la gravità della pandemia in Europa e le misure per fronteggiare l’impatto senza precedenti per le nostre economie. Vincere la battaglia per la vita e prepararsi alla ricostruzione”. Lo scrive su twitter il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.