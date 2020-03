Coronavirus: Faraone, ‘Speranza riferisca in comm. Sanità su mascherine’**

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Giovedì la commissione sanità del Senato finirà la sua quarantena a seguito della positività al coronavirus del viceministro Sileri e tornerà a riunirsi per esaminare il decreto Cura Italia”. Lo sottolinea il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. “Abbiamo chiesto alla presidente Casellati che venga convocato nella stessa riunione di commissione il ministro Speranza per riferire su come intende procedere per dotare tutte le categorie di lavoratori che non possono restare a casa, a partire da quelli più a rischio, delle mascherine e di tutti sistemi di protezione”.